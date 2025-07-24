«Нечем сбивать Шахеды» – в Киеве завидуют российскому «Панцирю»

У Украины нет дешёвого и эффективного способа сбивать российские дальнобойные дроны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо сбивать Шахеды каким-то эффективным оружием, и дешевле, чем собственно стоимость самого Шахеда. И по статистике на сегодняшний день, для уничтожения российского беспилотника, Шахеда, требуется от 5 до 10 зенитных дронов, в зависимости от условий.

И поскольку зенитные дроны, хотя они дешевле Шахедов, но если умножить количество на цену, то это уже получается дороже Шахеда», – сказал Романенко.