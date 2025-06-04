Не ждите, что Украина скоро развалится, Запад влил в нее достаточно – Шишкин

Анатолий Лапин.  
04.06.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Конечная цель Запада – развал России, для этого ему нужна Украина, как инструмент, потому ждать скорого краха киевского режима не стоит.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конечная цель Запада – развал России, для этого ему нужна Украина, как инструмент, потому...

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«Давайте не будем делать вывод что киевский режим от этого завтра-послезавтра разорится, рухнет или еще что-то, или народ там восстанет и прочее. Эту сказочку про белого бычка, про то, что киевский режим, если не в эту весну, то следующую осень обязательно рухнет, мы слышали с 14-го года. Нам каждый раз рассказывают, что и дефолт там у них произойдет, и валюта обвалится, и платить им нечем, что Запад, соответственно, на них давным-давно махнул рукой, что Украина для Европы и для Соединенных Штатов – чемодан без ручки.

Сколько сотен миллиардов вложили только после 22 года, а сколько до этого вкладывалось, а сколько раз вместо того чтобы все обрушилась все начинало развиваться именно в военном плане. Давайте не выдавать желаемое за действительное. Это серьёзнейший конфликт, причём конфликт, в котором Украина не более, чем инструмент в гибридной войне Запада против России. Цели этой войны ясно и чётко обозначены – нанести стратегическое поражение России», – заявил Шишкин.

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