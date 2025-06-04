Конечная цель Запада – развал России, для этого ему нужна Украина, как инструмент, потому ждать скорого краха киевского режима не стоит.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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