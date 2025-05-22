Натовский генерал предложил ударить по России оружием «Холодной войны»

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Бывший главком Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис на страницах Bloomberg предлагает возродить Reforger – самые масштабные учения в истории НАТО, проводившиеся в разгар Холодной войны для противостояния СССР.

В своей колонке натовский отставник уверяет, что этот шаг якобы поможет Европе «сдержать Путина» уже в нынешнюю эпоху.

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«Когда я был младшим офицером во времена холодной войны, крупнейшие военные учения НАТО — возможно, самые масштабные в истории — были ежегодными учениями под названием Exercise Reforger. Их целью было обеспечить способность альянса быстро перебросить войска в Западную Германию в случае начала войны между НАТО и странами Варшавского договора. Reforger — Return of Forces to Germany, в вольном переводе — «возвращение войск в Германию», – пишет Ставридис.

Он отмечает, что первые учения Reforger состоялись в 1969 году и проводились ежегодно до 1993 года, когда распался Варшавский договор. В них участвовали войска из всех стран альянса, но большинство были американскими — из контингента в 400 000 военнослужащих США, размещенных в Европе в разгар Холодной войны.

«С распадом Советского Союза и воссоединением Германии учения Reforger были признаны ненужными. Однако, мы должны спросить, не пора ли вернуть Reforger?», – залает Ставридис риторический вопрос.

По его мнению, сегодня в пользу новой серии Reforger убедительно говорят три фактора.

Во-первых, это войны в Грузии (2008 год) и на Украине, а также жалобы прибалтов и финнов на усиление российсого военного присутствия на их границах.

Во-вторых, Ставридис опасается роста российской военной экономики, когда в РФ на оборону выделяется более 7% ВВП. Судя по тому, как он ведет переговоры с президентом Дональдом Трампом по поводу Украины, Путин вряд ли прекратит воевать в ближайшее время, делает вывод Ставридис.

«В-третьих, Европа наконец-то очнулась от долгого периода отрицания угрозы, которую представляет Москва на ее пороге. Союзники США увеличивают военные расходы и, похоже, готовы к проведению крупных ежегодных учений, чтобы показать Путину, что у них есть возможности и желание сражаться в случае нападения», – добавляет натовский «ястреб».

Как и в предыдущих случаях, предлагаемые учения должны быть не просто тренировкой или настольной игрой, а воплощением текущих военных планов в реальном времени, дающее командирам всех уровней реальную власть над своими войсками, предлагает Ставридис.

Далее он выдвигает еще несколько прикладных идей тактическогог плана. В частности, насчет потенциального распределения обязанностей по командованию и управлению: Турция — сухопутные войска; Великобритания — морские; Германия — противовоздушная и противоракетная оборона; Бельгия — силы специального назначения; Италия — защита южного фланга и Нидерланды — северного.

США в этом сценарии отводится обеспечение разведки, наблюдение за кибербезопасностью, спутниковая и космическая связь, искусственный интеллект, а также современные беспилотники и другие беспилотные аппараты.