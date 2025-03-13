Натовский генерал мечтает, как унизить Россию в случае перемирия

Бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк сомневается в том, что Россия примет условия перемирия, о котором США договорились с Украиной, но на всякий случай предлагает ряд унизительных условий на случай, если Кремль все-таки согласится.

Их он изложил в интервью телевидению «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я не думаю, что можно было бы создать там силы, которым бы доверяли, если это не будут силы НАТО. Если не НАТО, то это может быть коалиция желающих». Сколько их нужно? Европа не сможет набрать 150 тысяч», – сказал Кларк.

Он оценивает реальную численность группировки, которую Запад мог бы направить на Украину, в 30-40 тысяч и излагает условия ее эффективности.