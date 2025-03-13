Натовский генерал мечтает, как унизить Россию в случае перемирия
Бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк сомневается в том, что Россия примет условия перемирия, о котором США договорились с Украиной, но на всякий случай предлагает ряд унизительных условий на случай, если Кремль все-таки согласится.
Их он изложил в интервью телевидению «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не думаю, что можно было бы создать там силы, которым бы доверяли, если это не будут силы НАТО. Если не НАТО, то это может быть коалиция желающих». Сколько их нужно? Европа не сможет набрать 150 тысяч», – сказал Кларк.
Он оценивает реальную численность группировки, которую Запад мог бы направить на Украину, в 30-40 тысяч и излагает условия ее эффективности.
«Если вы распределите их вдоль линии, если у вас будут полномочия контролировать происходящее на российской стороне. Если вы сможете проводить инспекции и вводить санкции, а потом будете постепенно отменять санкции, в зависимости от того, как Россия выполняет условия. Если вы растянете отмену санкций как минимум на три года. Если вы не откажетесь от постоянного владения или юридической оккупации областей в Крыму, потому что вы не можете допустить изменения границ силой в соответствии с международным правом. Многое нужно сделать, чтобы это сработало. Думаю, будет очень сложно убедить Россию согласиться на это», – сказал Кларк.
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