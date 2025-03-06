НАТО превращается в главную угрозу нацбезопасности США – экс-советник Пентагона
Во время конфликтов натовские страны привыкли к лидерству США, и смена повестки в Белом доме полностью выбила европейцев из колеи.
Об этом на канале «Dialogue Works» заявил экс-советник Пентагона Дэвид Пайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое безумное это то, что 78% американцев поддерживают устремления Трампа к мирному соглашению с Россией, но лидеры ЕС находятся по другую сторону. Они делают всё возможное, чтобы началась Третья мировая война, чего они, по их словам, боятся.
Но всё, что им нужно – установить отношения с Россией и как можно скорее закончить эту войну, которую НАТО ведёт против России руками украинцев.
В мирное время они бы пошли разными путями, но во время конфликтов исторически они всегда следовали внешней политике США, а сейчас они просто сходят с рельсов. Я бы даже сказал, что они полностью настроены против США. И это действительно ставит под сомнение, какую пользу нам приносит членство в НАТО. Я бы сказал, что никакой пользы нет», – сказал Пайн.
«Единственные значимые альянсы – это союзы между США, Великобританией и Францией, потому что у них есть ядерное оружие. Но учитывая тот факт, что они угрожают Третьей мировой войной с Россией, эта польза исчезает и превращается в риск, в угрозу национальной безопасности США.
Потому что очевидно, что если ядерные державы вступят в войну с Россией, то мы можем увидеть, как ядерные ракеты будут запущены по территории США. Это был бы наихудший сценарий», – отметил эксперт.
«Поэтому есть огромная разница между тем, как глупо и опасно ведут себя лидеры ЕС, и тем, как администрация Трампа пытается не только восстановить мир и стабильность в Европе, но и установить геостратегическое партнёрство для мира с РФ. Которое будет, в первую очередь, связано с экономикой, но также направлено на активное разрешение конфликтов по всему миру, включая Ближний Восток», – добавил американец.
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