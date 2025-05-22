Наши Сумы в страшной опасности – майор ВСУ

Максим Столяров.  
22.05.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Россию собрала крупную армейскую группировку, которая готова начать прорыв в сторону Сум.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россию собрала крупную армейскую группировку, которая готова начать прорыв в сторону Сум. Об этом...

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«Не секрет, что над Сумщиной сегодня висит очень серьезная угроза. Русские накопили там колоссальный человеческий ресурс… нет, не так, свинособачий ресурс, так мы это назовем. Они накопили там, по некоторым оценкам, около 75 тысяч личного состава.

Если вычесть войска, которые должны оставаться для прикрытия границы, то группировка, готовая наступать на Сумщину, это примерно 65 тысяч свинособак. Танков у них 200. Боевых бронированных машин где-то в среднем 500-600. Артиллерийских систем – более 700, и систем залпового огня –180», – сказал отставной хохло-свино-майор.

«То есть, по сути, это фактически общевойсковая армия, которая усилена сводными тактическими группами ДШВ и морской пехоты. При этом северо-корейские солдаты находятся во втором эшелоне. Их пока используют только на Курщине.

Их цель – это Сумы. Но есть и промежуточные цели, которые имеют оккупанты. Они хотят выйти на трассу Суджа-Юнаковка», – добавил рагуль.

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