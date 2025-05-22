Россию собрала крупную армейскую группировку, которая готова начать прорыв в сторону Сум.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что над Сумщиной сегодня висит очень серьезная угроза. Русские накопили там колоссальный человеческий ресурс… нет, не так, свинособачий ресурс, так мы это назовем. Они накопили там, по некоторым оценкам, около 75 тысяч личного состава.

Если вычесть войска, которые должны оставаться для прикрытия границы, то группировка, готовая наступать на Сумщину, это примерно 65 тысяч свинособак. Танков у них 200. Боевых бронированных машин где-то в среднем 500-600. Артиллерийских систем – более 700, и систем залпового огня –180», – сказал отставной хохло-свино-майор.