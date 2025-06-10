Наши европейские «партнеры» финансируют Россию на миллиарды евро – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
10.06.2025 17:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны Европы, которые публично декларируют свою поддержку Украине, предоставляют ей меньше финансовой помощи, чем тратят на закупку российской нефти и газа.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы, которые публично декларируют свою поддержку Украине, предоставляют ей меньше финансовой помощи, чем...

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«Только одна Германия закупила газа на 28 миллиардов, Испания на 17 миллиардов, Италия на 14 миллиардов. Ну, понимаете, степень наполнения бюджета Российской Федерации? И это только три страны мы назвали, другие также имеют свою часть.

Даже Польша закупает совершенно спокойно те же самые нефть и газ. Смотрите, почему-то молчат наши специалисты. Постоянно обостряется внимание к блокированию польскими фермерами непосредственно украинской продукции сельскохозяйственной. Ничего не говорится о российской сельскохозяйственной продукции, которая спокойно проезжает через Польшу. Особенно таким приморским направлением к другой стороне Германии», – негодовал Кривонос.

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