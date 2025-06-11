«Нам бы так» – британский военачальник призвал свою армию уподобиться живодёрам ВСУ

Британским военным нужно приблизиться по менталитету к украинцам.

Об этом начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае с Украиной, когда ты находишься в состоянии экзистенциальной борьбы, ты меняешься полностью, меняешь всю свою культуру, меняешь способ ведения боя. У Украины нет такой численности, как у России, поэтому ей приходится придумывать другие способы сдерживать российские орды. И Украина делает это благодаря своей отваге, изобретательности и тому, что они впереди в области беспилотной войны…

Нам нужно приблизиться к этому менталитету, потому что мы определенно можем это сделать. Вы видели, как это было с нашими братьями, и как мы смогли поддержать Украину», – рассуждал Радакин.