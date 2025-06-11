«Нам бы так» – британский военачальник призвал свою армию уподобиться живодёрам ВСУ
Британским военным нужно приблизиться по менталитету к украинцам.
Об этом начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В случае с Украиной, когда ты находишься в состоянии экзистенциальной борьбы, ты меняешься полностью, меняешь всю свою культуру, меняешь способ ведения боя. У Украины нет такой численности, как у России, поэтому ей приходится придумывать другие способы сдерживать российские орды. И Украина делает это благодаря своей отваге, изобретательности и тому, что они впереди в области беспилотной войны…
Нам нужно приблизиться к этому менталитету, потому что мы определенно можем это сделать. Вы видели, как это было с нашими братьями, и как мы смогли поддержать Украину», – рассуждал Радакин.
Он считает, что Британия сделала многое «для поддержки Украины в ее борьбе» и извлекла из этого много уроков, «которые нужно усвоить и использовать».
«Мы всегда могли выполнить срочный заказ, выбрать что-то конкретное и действительно быстро это реализовать. Мы гордимся собой и хвалим друг друга. Мы тратим миллиарды на сотни программ и делаем это так быстро, как никогда раньше. Главное, что отличает нас от других: военный получает необходимое ему снаряжение гораздо быстрее. Раньше у нас было 11 человек, которые проверяли контракт, а теперь мы избавились от 10 из них и полагаемся на одного человека», – похвалился Радакин.
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