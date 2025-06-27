Нацистка «Тайра»: Украинское «суспильство» в состоянии третьей стадии ПТСР

Вадим Москаленко.  
27.06.2025 15:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


То, что обычные украинцы вместо пропаганды телемарафона предпочитают альтернативные источники информации с критикой руководства и командования, говорит о том, что общество нездорово.

Об этом заявила освобожденная из плена нацистка Юлия Паевская («Тайра») на площадке Украинского кризисного медиа-центра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что обычные украинцы вместо пропаганды телемарафона предпочитают альтернативные источники информации с критикой руководства...

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Напомним, ранее в составе запрещённого в РФ «Азова» «Тайра» называла себя «парамедекиней». Сейчас нацистка находится в звании замкомроты по морально-психологическому обеспечению 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

«Они собираются достичь победы у нас в голове, а потом уже оружие доконает страну. И в этом большая угроза. Потому что у нас прекрасная обученная армия, а что делать обычному гражданину с тем всем, сказать трудно. То, что мы иногда слышим некоторые громкие кейсы, это абсолютно нормальная тема на третьей стадии ПТСР. Очень обобщённо можно наложить на общество эту картинку ПТСР, третья стадия.

Первая стадия – это когда мы объединяемся и говорим «русский военный корабль, иди…», второй этап – поиски себя, поиски решений. Продолжается единение, но уже начинается усталость. А дальше, когда приходит ещё российская пропаганда, и люди начинают терять нить, за которой можно двигаться в будущее», –пожаловалась «Тайра».

«Люди от усталости, от истощения начинают искать какие-то иные решения. И здесь надо разобраться в проблеме. Проблема в том, что, например, секретарша, прекрасный человек, за Украину, она хочет победы,, но реально она не вытягивает. Вместо того, чтобы искать поддержку в близких, в друзьях, в медиа, которые правильно освещают проблему, они начинают искать недостатки. Часто в вещах, в которых не шибко разбираются», – добавила нацистка.

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