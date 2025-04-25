На Украине приближается последний в её истории отопительный сезон – эксперт

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Несмотря на гранты, полученные от ЕБРР и Норвегии, у Украины нет средств на то, чтобы закупить 4,5 млрд кубометров газа, необходимых ей для проведения отопительного сезона.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос – на что покупать. У Украины нет денег. Им удалось получить какой-то грант от ЕБРР, плюс Норвегия выдала грант. Но на эти средства можно приобрести 0,5-1 млрд кубометров. Где закупить оставшееся? По оценке самого оператора ГТС Украины, на закупку газа, который потребуется для проведения отопительного сезона, понадобится от 3 млрд долларов. Кто готов предоставить эти средства, большой вопрос. Пока охотников достаточно мало», – сказал Бобылев.

Между тем, времени на поиски денег у Киева уже нет. Через западную границу Украина может закачивать примерно 1,5 млрд кубометров в месяц. Чтобы успеть к сентябрю нужно начинать прямо сейчас.

Альтернативных вариантов нет. Если раньше можно было оформить заходящий с востока газ как словацкий или прикупить «голубое топливо» у европейских трейдеров, использовавших украинские подземные хранилища, то сейчас Киев сам обрубил себе физический транзит, а европейцы убрались подальше от российских обстрелов.

Есть однако один самоубийственный вариант. Дело в том, что в украинской ГТС находится так называемый буферный газ в объеме 3-4 млрд кубометров. Как раз на один отопительный сезон. Проблема в том, что этот сезон станет последним. После отбора буферного газа в трубе начнутся необратимые процессы, которые приведут к разрушению системы.