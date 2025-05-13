На переговоры в Стамбул понаедут оголтелые русофобы, не хуже Гитлера с Геббельсом – экс-сенатор

Переговоры в Стамбуле если и состоятся 15 мая, то это будет стоп-кадр, кто приехал и о чём собирается договариваться. Со стороны Зеленского это будет очередной КВН, а мы, стиснув зубы, будем держать марку.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский нелегитимен – это факт. Серией своих указов он запретил всякие контакты с Россией и переговоры, и Верховная рада это поддержала. То есть, с точки зрения юридического обеспечения они не могут с нами переговариваться. Им надо срочно собирать какой-то кворум, голосовать, отменять, принимать другие решения. Потому что завтра придут и скажут: мы не давали «добро», вы с кем разговаривали, с этими ребятами, которые приехали? Поэтому я не думаю, что у нас все такие наивные люди, что они на это повелись – безусловно, нет», – считает он.

Второй важный момент, по словам экс-сенатора, в том, каков будет характер и процедура переговоров.