На переговоры в Стамбул понаедут оголтелые русофобы, не хуже Гитлера с Геббельсом – экс-сенатор
Переговоры в Стамбуле если и состоятся 15 мая, то это будет стоп-кадр, кто приехал и о чём собирается договариваться. Со стороны Зеленского это будет очередной КВН, а мы, стиснув зубы, будем держать марку.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский нелегитимен – это факт. Серией своих указов он запретил всякие контакты с Россией и переговоры, и Верховная рада это поддержала. То есть, с точки зрения юридического обеспечения они не могут с нами переговариваться. Им надо срочно собирать какой-то кворум, голосовать, отменять, принимать другие решения. Потому что завтра придут и скажут: мы не давали «добро», вы с кем разговаривали, с этими ребятами, которые приехали? Поэтому я не думаю, что у нас все такие наивные люди, что они на это повелись – безусловно, нет», – считает он.
Второй важный момент, по словам экс-сенатора, в том, каков будет характер и процедура переговоров.
«Если всё начнётся с пережёвывания каких-то фактов, а у нас кардинальные вопросы, о которых, как президент сказал, говорит общественность – люди хотят положить конец не войне, а преступному режиму. Чтобы мы дальше уже жили бок о бок, но понимали, что к нам ничего не будет лететь.
Еще вопрос, кто приедет. Пусть даже мы дали добро, приезжайте, фиг с вами, но кто приедет? Опять какой-нибудь небритый грузин, который стал украинцем? Или сбежавший в США экс-министр обороны Резников?
От нас понятно, скорее всего, будет Ушаков – человек с полномочиями, компетенция огромная. Но кто приедет от Киева туда? Самое печальное, что все, кто приедут, если приедут, оголтелые русофобы. Это то же самое, если бы мы во время войны начинали разговаривать с Геббельсом или с Гиммлером. О чём разговаривать?», – подчеркнул Соболев.
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