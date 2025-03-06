«Мы потихоньку отходим после землетрясения в Овальном кабинете» – Дуда подбадривает Европу

Константин Серпилин.  
06.03.2025 19:59
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 244
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Владимир Зеленский должен спокойно переговорить с Дональдом Трампом, чтобы снять напряжение между США и Европой.

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский должен спокойно переговорить с Дональдом Трампом, чтобы снять напряжение между США и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Фундаментально необходимо сохранить отношения между США и Европой, чтобы лидеры США и Украины нашли консенсус. Я уже несколько раз поощрял Зеленского, чтобы сесть за стол переговоров с Трампом, потому что это выход для Украины, чтобы закончить войну», – вещал Дуда.

Журналист спросил у обоих участников о будущем НАТО как альянса в контексте остановки Вашингтоном военной помощи и передачи разведданных Украине.

«США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше. И письмо от Зеленского во вторник уже было отправлено. Я  очень оптимистичен, что результаты будут позитивными, поэтому лучше не делать допущений»,– увильнул Марк Рютте.

Дуда был чуть откровеннее, однако так же остановку поставок не прокомментировал.

«Я считаю это временная ситуация, связанная со сложными переговорами. То, что произошло в Овальном кабинете – это было землетрясение, а сейчас у нас отход от землетрясения. Ситуация уже подходит к концу.

Как я уже говорил, я поощряю Зеленского вернуться к столу переговоров и провести спокойные переговоры с Трампом», – сказал польский президент.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить