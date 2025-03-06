«Мы потихоньку отходим после землетрясения в Овальном кабинете» – Дуда подбадривает Европу
Владимир Зеленский должен спокойно переговорить с Дональдом Трампом, чтобы снять напряжение между США и Европой.
Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Фундаментально необходимо сохранить отношения между США и Европой, чтобы лидеры США и Украины нашли консенсус. Я уже несколько раз поощрял Зеленского, чтобы сесть за стол переговоров с Трампом, потому что это выход для Украины, чтобы закончить войну», – вещал Дуда.
Журналист спросил у обоих участников о будущем НАТО как альянса в контексте остановки Вашингтоном военной помощи и передачи разведданных Украине.
«США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше. И письмо от Зеленского во вторник уже было отправлено. Я очень оптимистичен, что результаты будут позитивными, поэтому лучше не делать допущений»,– увильнул Марк Рютте.
Дуда был чуть откровеннее, однако так же остановку поставок не прокомментировал.
«Я считаю это временная ситуация, связанная со сложными переговорами. То, что произошло в Овальном кабинете – это было землетрясение, а сейчас у нас отход от землетрясения. Ситуация уже подходит к концу.
Как я уже говорил, я поощряю Зеленского вернуться к столу переговоров и провести спокойные переговоры с Трампом», – сказал польский президент.
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