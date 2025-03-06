«Мы потихоньку отходим после землетрясения в Овальном кабинете» – Дуда подбадривает Европу

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Владимир Зеленский должен спокойно переговорить с Дональдом Трампом, чтобы снять напряжение между США и Европой.

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фундаментально необходимо сохранить отношения между США и Европой, чтобы лидеры США и Украины нашли консенсус. Я уже несколько раз поощрял Зеленского, чтобы сесть за стол переговоров с Трампом, потому что это выход для Украины, чтобы закончить войну», – вещал Дуда.

Журналист спросил у обоих участников о будущем НАТО как альянса в контексте остановки Вашингтоном военной помощи и передачи разведданных Украине.

«США и Украина должны обсудить, каким образом работать дальше. И письмо от Зеленского во вторник уже было отправлено. Я очень оптимистичен, что результаты будут позитивными, поэтому лучше не делать допущений»,– увильнул Марк Рютте.

Дуда был чуть откровеннее, однако так же остановку поставок не прокомментировал.