Мира на условиях Украины никогда не будет – львовский русофоб

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украине не стоит рассчитывать, что мир по итогам конфликта на ее территории, будет установлен на ее условиях.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит рассчитывать, что мир по итогам конфликта на ее территории, будет установлен...

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«Все, что можно говорить тут – это лишь о гарантиях устойчивого мира. На наших условиях его не будет никогда. Это нужно понимать не потому, что кому-то так хочется, а потому, что так складывается объективная картина, и это не то, что сильная или не сильная позиция – тут нашей позиции мало, должна быть еще и позиция мирового сообщества, которое нас финансирует и нас поддерживает.

И мы тут не можем исходить из иллюзий. Понимаете, когда три года от Украины звучали неадекватные, ничем не подтвержденные, иллюзорные, завышенные нарративы, они потому сейчас и обернулись вот этим, что пришел свой час расплаты. Все неподтвержденное, все завышенное в политике позднее тебя на тот же размер завышения вгоняет, только в минусовую систему координат – так и тут произошло. Чем меньше бы трещали о нереальном, тем меньше была бы вероятность сейчас невыгодного. А мы пришли просто в констатацию фактов», – заявил Дроздов.

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