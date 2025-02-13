Украине не стоит рассчитывать, что мир по итогам конфликта на ее территории, будет установлен на ее условиях.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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