Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину
Истинная причина провала переговоров Зеленского в США кроется в том, что между американцами и британцами развернулась подковерная борьба за контроль над полезными ископаемыми и портами Украины.
Об этом в эфире своего видеоблога рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт отметил, что Зеленский ехал в Вашингтон, так и не согласовав будущее соглашение.
«До визита Зеленского в Вашингтон между Украиной и США сохранялись огромные стратегические противоречия. И только наше правительство пыталось сказать, что все готово, все согласовано, создавало иллюзию успеха, которая была далека от реальности», – сказал Бортник.
По его словам, чтобы смягчить противоречия, соглашение разбили на три части. И с Трампом в тот день должны были подписать только первую часть – рамочную, где не было четких параметров – ни гарантий безопасности, ни цифр по разделению прибылей.
«Рамочное абсолютно ничего не значащее соглашение… Для Трампа способ показать, что мы не такие, как Байден, который разбазаривал деньги», – сказал Бортник.
Истинная причина противоречий может заключаться в том, что Зеленский уже давно сдал все богатства Украины англичанам.
«Идет борьба за то, чтобы перевести Украину из-под условного контроля французско-британской оси под контроль новой администрации. За кулисами активно говорят, что что-то похожее на это соглашение Украины и США есть и в тайной части 100-летнего соглашения Украины и Британии. Именно это, возможно, являлось причиной острого диалога, пикировок между сторонами.
Частично правдивость этого подтвердили французские чиновники, которые заявили: «О, мы тоже хотели бы принять участие в добыче украинских полезных ископаемых».
За ними выстроилась очередь, несмотря на то, что экономическая целесообразность этого проекта остается очень низкой. По самым оптимистическим оценкам речь идет от одного до 10% суммы в 15 триллионов долларов, которая может быть реально коммерчески извлечена из украинских недр. Деньги, конечно, тоже немалые. Но совсем не те, которые объявлялись.
США, фактически, сражались, перетягивая Украину под ковром, с Британией и Францией. Украина же видела это соглашение как документ, который откроет дорогу к финансированию, гарантирует, что США сохранит свое присутствие и, конечно, будет поддерживать украинскую власть. Но ни того, ни другого в этом рамочном соглашении нет», – сказал Бортник.
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