Между США и Британией развернулась подковёрная борьба за Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Истинная причина провала переговоров Зеленского в США кроется в том, что между американцами и британцами развернулась подковерная борьба за контроль над полезными ископаемыми и портами Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперт отметил, что Зеленский ехал в Вашингтон, так и не согласовав будущее соглашение.

«До визита Зеленского в Вашингтон между Украиной и США сохранялись огромные стратегические противоречия. И только наше правительство пыталось сказать, что все готово, все согласовано, создавало иллюзию успеха, которая была далека от реальности», – сказал Бортник.

По его словам, чтобы смягчить противоречия, соглашение разбили на три части. И с Трампом в тот день должны были подписать только первую часть – рамочную, где не было четких параметров – ни гарантий безопасности, ни цифр по разделению прибылей.

«Рамочное абсолютно ничего не значащее соглашение… Для Трампа способ показать, что мы не такие, как Байден, который разбазаривал деньги», – сказал Бортник.

Истинная причина противоречий может заключаться в том, что Зеленский уже давно сдал все богатства Украины англичанам.