Мартынов: Мечта британцев о «финальной деколонизации России» является системообразующей
Ориентировка на Ближний Восток главы британской разведки МИ-6 Блейз Метревели ничуть не помешает гнуть дальше русофобскую политику Великобритании.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Именно поэтому её и продвинули, потому что она такая корневая русофобка. Там у неё же ещё дедушка-коллаборационист, насколько я помню, предатель откровенный, который там свалил в Британию вместе с союзниками. Как-то так получилось.
И, я думаю, её специально поэтому и продвинули. Но русофобия – понятно, но у неё больше интерес не по постсоветскому пространству. Это факт. В отличие от её предшественника, товарища Мура,
Тот прям большой любитель был и тюркского мира, он же искусствовед, тюрколог в погонах. Раз тюркского, так и Центральная Азия вся прямо у него была в поле зрения. А эта дама больше в другую сторону», – сказал Мартынов.
Ведущий добавил, что Блейз Метревели больше по Ближнему Востоку специализируется, но предположил, что вряд ли это отвадит британцев от попыток «финальной деколонизации России».
«Ну, конечно, не бросят. А как же? Это же системообразующие вещи. Это же не зависит от того, кто там сидит на этом стуле», – согласился эксперт.
