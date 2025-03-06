Ливерная колбаса может хлопнуть дверью: Германия размышляет над поставкой «Таурусов» на Украину

Елена Острякова.  
06.03.2025 18:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Возможность поставок на Украину ракет «Таурус» обсуждается в Германии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможность поставок на Украину ракет «Таурус» обсуждается в Германии. Об этом сегодня на пресс-конференции...

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Напомним, до сих пор канцлер Шольц категорически отрицал такую возможность.

«Да, мы говорили об этом в течение последних нескольких дней – и будем продолжать обсуждать это в ближайшие дни», – сказал Писториус.

«Да, идут консультации с европейскими партнерами по воздушному щиту. Подробностей пока нет, но мы будем участвовать. Моя задача и цель посетить европейских партнеров и внести некоторую ясность в приоритеты 2025.
Что касается разведданных, мы еще не получили подробных вседений о том, как они будут ограничены. Но мы уже работаем над альтернативой. В случае необходимости мы запросим их у Германии», – добавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Писториус также заявил, что Германия рассматривает возможность выделения Украине 3 млрд евро в дополнение к уже выделенным 4 млрд. Акцент будет делаться на ПВО.

Немецкий министр добавил, что для него «дресс-код не имеет значения», имея ввиду черную рубашку, в которой выступал Умеров.

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