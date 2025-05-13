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Недавняя неудачная попытка наступления ВСУ на Торецк – это ошибка командования, которое ради того, чтобы получить политические результаты под переговоры, отправило неподготовленных солдат на убой.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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