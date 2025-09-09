Командир ВСУ: К войне надо готовить с детского сада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С самого детства украинцев нужно начинать готовить к войне.

Об этом в эфире пропагандирующего ВСУ видеоканала Анны Максимчук заявил командир украинского 429-го отдельного полка БПЛА «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По моему убеждению, мы сделали огромную ошибку в том, что не готовили нацию к войне. Мы не дали элементарный инструмент. То есть, когда начались боевые действия, люди вступили в боевые действия, не зная базовых навыков владения индивидуальным стрелковым оружием, не говоря о какой-то элементарной тактике. И эти люди смогли остановить противника. А теперь представим, что, кто присоединился к началу полномасштабной войны, имел за плечами 7, 10, 12 лет подготовки», – мечтает командир ВСУ.

Он говорит, что военную подготовку нужно начинать с самых юных лет.

«Подготовка начинается со школы, с садика она начинается интеллектуально. Фактически начинается где-то на уровне с пятого класса. Это обучение, как действовать и взаимодействовать, тактическая медицина», – продолжает ВСУшник.

По его словам, детей нужно учить стрелять и вовлекать в этот процесс слабый пол, «потому что женщины сейчас воюют наравне с мужчинами».

«После этого мы поступаем в техникум или университет. Далее на этом уровне образовательном должны работать наши представители специальных служб. Они должны смотреть на то, как и тот или иной осознает, воспринимает информацию, и затем делать предложение, от которого сложно отказаться. Можно, но сложно», – подчеркнул Федоренко.

Таким образом, считает он, будут коваться кадры для армии, спецслужб или Нацгвардии.