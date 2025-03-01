Когда Зеленский выпрашивал у Трампа недостающую ПВО, оно опять разрушало Одессу
Когда «поця мамина» распинался перед Трампом о «героической работе ПВО», которой «катастрофически не хватает» — вернее, когда «конкурс капитанов» из Овального кабинета дошел до новороссийских широт — эта самая ПВО накрывала Одессу. «Сливки» достались элитному району Совиньон — что-то вроде местной Рублевки, хотя там обитают и обычные люди.
По официальной укро-информации, «враг в очередной раз атаковал город ударными беспилотниками. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал».
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Придворные нацистские СМИ пишут, что основной целью беспилотников была тренировочная база футбольного клуба «Черноморец». Хоть пропагандисты и стенают «дякуваты богу, футболисты не пострадали», и ежу понятно, что никому они не сдались. Просто тренировочная база — это и поле для размещения ПВО, и крытый стадион, где традиционно хранится и собирается военная техника, и гостиница, где гнездится военный контингент.
В итоге и базу вэсэушники не спасли, и жилые дома в округе разваляли, и транспорт — все как всегда.
«Запылало футбольное поле, а в жилом корпусе на всех этажах от ударной волны вылетело стекло в окнах, задет бассейн. К счастью, все ребята целы и готовятся к игре, — прокомментировал ситуацию главный тренер «Черноморца» Александр Бабич и, дабы уйти от ненужных вопросов, тут же дал понять, кто «главный враг». — Идет четвертый год войны, поведение бешеного соседа давно не удивляет. Но даже когда ты вроде бы готов ко всему, все равно трудно воспринимать, что взорваться может в любой момент в любом месте».
В общем, всем понятно, за какую команду болеть не надо (никто, кстати, не забыл, что фанаты «Черноморца» принимали участие в убийстве одесситов 2 мая).
Но я о другом — Одессу трясло от взрывов аккурат на словах Зеленского, обращенных к белому хозяину:
«Нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас самая лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам во время атак россиян. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями»…
Наработки у него, вишь ли, какие-то есть, локации по сбору смертоносного оружия, убивающего мирняк. А где? Да там — на стадионах, в пустующих гостиницах, санаториях, базах…
Все верно — а то мало кровавому клоуну «пропагандистских туристических маршрутов».
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