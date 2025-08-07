КНДР поможет восстановить Курскую область после набега нацистов

Максим Столяров.  
07.08.2025 14:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 165
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия


В Курскую область прибудут северокорейские строители и сапёры, чтобы помочь с восстановлением региона.

Об в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши инструкторы, которые обучали корейцев, отмечали их отличную физическую подготовку, выносливость, готовность четко выполнять все команды. Единственное, им в Курской области поначалу пришлось объяснять, что невозможно штурмовать большими силами. Им же хотелось красиво наступать, широким фронтом. И они на ходу быстро перестраивались уже на малые группы, которые и дали результат», – сказал Коц.

По его словам, корейцы показали, что у России есть союзник, который готов за нее воевать.

«Сегодня мы ожидаем для восстановительных работ прибытие северокорейских строителей, инженеров, которые будут разминировать. Потому что работы еще в Курской области очень много», – добавил он.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить