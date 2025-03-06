Китай учёл главную ошибку России на Украине и уже начал свою войну с Западом – экс-советник Трампа

Мир переживает самый серьезный кризис в Тайваньском проливе за последние десятилетия.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам Азии Мэтт Поттингер заявил в интервью «Скай Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо сейчас уже идет кампания давления, в ходе которой Пекин перерезает подводные интернет-кабели, ведущие на Тайвань. Это происходит прямо сейчас, пока мы разговариваем. За последние 9 недель китайскими судами было перерезано 5 подводных кабелей. Все они замаскированы под гражданские суда с гражданскими экипажами, которые китайское правительство проинструктировало для проведения этой кампании. Береговая охрана Тайваня только что в первый раз за всю историю задержала один из экипажей, когда он собирался бросить якорь, протащив его по дну и перерезав подводный интернет кабель. Между прочим, таких подводных кабелей не так уж много. Это одна из тех ситуаций, когда доступ в интернет еще не нарушен, но как только вы отключаете определенный процент этих кабелей, вы понимаете, что ситуация начинает ухудшаться. Это похоже на начало информационного карантина», – сказал Поттингер.

Он сослался на доктрину Народно-освободительной армии Китая, в которой написано, что «одной из ошибок Владимира Путина было то, что он не перекрыл Украине доступ к информации и возможность ее транслировать».

Также Поттингер упомянул засекреченную речь главы КНР Си Цзинпина, которую он произнес еще в 2023 году и которая не переводилась с китайского. В ней Си якобы заявил, что не верит в единство находящегося в упадке Запада и в то, что США останутся сильными, а восток и Китай находятся на подъеме.