Хотят стрелять в русских: стали известны детали планов Лондона и Парижа по «миротворцам» на Украине

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Материал Associated Press, посвящен продвигаемым параллельно российско-американским переговорам по Украине планам Британии и Франции по размещению на Украине европейких миротворцев.

Согласно публикации, миротворцам, которых Европа хочет разместить на Украине после подписания соглашения о прекращении огня, могут разрешить атаковать российские силы в случае нарушения Россией договоренности о прекращении огня.

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Такой вариант рассматривают Великобритания и Франция — лидеры коалиции по обеспечению гарантий безопасности для Украины, пишет AP. Западный чиновник уточнил, что речь идет о «прямых и немедленных ударах по российским объектам», которые станут ответом на попытку Кремля возобновить боевые действия.

По его словам, франко-британский план предполагает формирование контингента, обладающего достаточной военной мощью, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину. «В этом вся суть», — отметил он.

Информацию подтвердил французский военный чиновник. Он рассказал, что в плане — обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия, которые будут переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь Украине в случае любого нарушения перемирия Россией.

Согласно одному из предложений, войска разместят на ключевых объектах инфраструктуры — таких, как атомные электростанции, и поддержат западной авиацией и флотом. Что касается линии фронта, она будет контролироваться дистанционно — с помощью беспилотников и других технологий.

Этот же план возможных контуров международных сил безопасности для Украины обсуждали во вторник в Париже высокопоставленные военные чины из разных уголков Европы.

Участники совещания заявили, что ожидают, что закрытые обсуждения будут носить общий и приблизительный характер, давая представление о том, какие страны готовы присоединиться к коалиции по Украине, но на данном этапе не обязывая их предоставлять конкретное количество войск, оборудования или другую помощь.

В заявлении по итогам переговоров в Джидде говорится, что украинцы хотят, чтобы «европейские партнеры» были вовлечены в мирный процесс. Однако неясно, согласна ли с этим американская сторона, указывает АР.

В субботу британский премьер Стармер созовет очередную встречу европейских лидеров. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном он работает над созданием «коалиции желающих» — стран, готовых направить войска в качестве миротворцев или оказать другую поддержку международной миссии по поддержанию постоянного перемирия. Правда, пока что желающие наблюдаются лишь на словах.

Симптоматично, что США не участвуют в этих обсуждениях, поскольку правительство Трампа дало понять, что американских войск на украинской земле не будет. США не были приглашены и на саммит военных представителей в Париже 11 марта, пишет Associated Press. Кроме Штатов в число неприглашенных вошли также Хорватия и Черногория. Остальные 32 страны являются участниками НАТО.

Как отметили конфиденты агентства в европейских кругах, Вашингтон не пригласили за круглый стол, так как Европа «желает продемонстрировать способность взять на себя ответственность за поддержание мира на Украине».

«Многое будет зависеть от того, окажется ли коалиция Стармера и Макрона достаточно сильной, чтобы убедить украинцев, что она остановит нападение России, и достаточно нейтральной, чтобы убедить Путина, что она не представляет угрозы», – отмечает АР.

По данным Bloomberg Франция и Британия намерены сделать всё, чтобы президент США Дональд Трамп одобрил их предложение по отправке войск на Украину.

«В ближайшее время военачальники представят Стармеру и Макрону более подробные варианты размещения миротворческих сил», – говорится в материале.

После этого план покажут Трампу. Лондон и Париж хотят убедить Вашингтон предоставить гарантии безопасности в виде поддержки с воздуха силами американских ВВС, разведки и пограничного контроля без отправки американских войск на Украину.

Тем временем, российский эксперт-международник Виктор Олевич призвал не думать, что погоня США за перемирием на Украине поставит точку во всём конфликте. Напротив, по его мнению, это рубеж, за которым начнется обсуждение действительно ключевых вопросов.