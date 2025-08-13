«Хоронить столько людей просто невыносимо!»: депутат Рады призывает принять любые условия Трампа и Путина
Владимир Зеленский оказался третьим лишним на предстоящей встрече президентов России и США.
Об этом в эфире видеоблога признанного в РФ иноганетом украинского журналиста Александра Шелеста заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии Зеленского, но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Она говорит, что на Аляске встретятся «два больших брата», которые «будут делить и решать судьбу Украины, при этом не будучи украинцами». Украинское же руководство в этой ситуации она сравнивает с собакой на поводке в будке, которая пытается привлечь внимание хозяина, но ее не пускают в дом.
«К сожалению, наш гарант конституции – третий лишний, и все, что принято, будет принято без нас», – подчеркнула Скороход.
По ее мнению, позиции Москвы и Вашингтона будут довольно жесткими.
При этом депутат все же надеется, что встреча лидеров России и США проложит дорогу к окончанию войны.
«К сожалению, мы — пешки в этой игре. Вот и всё. Но все ждут этой встречи, затаив дыхание. И, знаете, как бы это сказать, все надеются на мир, ну, по крайней мере, я и мое окружение, потому что хоронить столько людей – просто невыносимо! И просто идите на кладбище, просто посмотрите на весь этот ужас. И я думаю, что, несмотря ни на что, нам нужно положить этому конец.
Да, дорогой ценой. Да, мы понимаем, что, скорее всего, нам придётся переступить через амбиции и наступить себе горло, но все равно человеческая жизнь — самая ценная вещь», – резюмировала Скороход.
