Кэллога накачали фальшивой историей России, но воевать с ней он все равно боится

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Советник президента Трампа Кит Кэллог считает, что США не должны вступать в затяжной конфликт с Россией, но обосновывает это какими-то странными историческими фактами.

Их он изложил сегодня на оборонном мероприятии в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я изучал историю войн с Россией. Единственное, чего никогда не стоит делать с русскими, это вступать с ними в затяжную войну. Это та нация, которая во время Второй мировой войны потеряла 70% своих войск, Сталин уехал за границу на полгода и все равно продолжал воевать. Не хочется ввязываться в такую войну», – сказал Кэллог.

Он призвал к перезагрузке российско-американских отношений ради достижения мира на Украине.