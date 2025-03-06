Кэллог: Русские могут потребовать даже Аляску, но с украинцами всё равно будет сложнее

Елена Острякова.  
06.03.2025 19:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия на Украину, чтобы принудить киевский режим начать мирные переговоры.

Об этом советник президента США Кит Кэллог заявил сегодня на оборонном мероприятии в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия на Украину, чтобы принудить киевский режим начать...

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«Я считаю, что цель – заставить их участвовать в дипломатических переговорах, предоставить нам свои условия, чтобы мы сели за стол переговоров и сказали, что это наш подход. Мы знаем, что у обеих сторон будут разногласия и соглашения. Это своего рода принуждение, чтобы заставить их пойти на это.

Русские могут поставить нам условие продать Аляску обратно. Этого, скорее всего, не произойдет. Но с украинцами все будет по-другому. Это принуждение, чтобы заставить их понять, что мы хотим мирного соглашения», – сказал Кэллог.

По его данным, обе стороны украинского конфликта потеряли больше миллиона людей. Причем потери одной Украины больше «чем во Вьетнаме и Корее вместе взятых».

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