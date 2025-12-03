Кая Каллас уговаривает Армению ввести санкции против России и манит безвизом

Армения должна присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на заседании Совета партнёрства ЕС–Армения в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Санкции, которые мы ввели в отношении России, конечно, они сложные, но мы также просим этого от наших стран-партнеров, потому что мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Я думаю, влияние этой войны на все наши экономики велико. Вот почему мы ввели санкции, чтобы положить конец этой войне. Вот почему мы также просим наших партнеров соответствовать им. И вот почему мы предоставляем возможность диверсифицировать торговые портфели, чтобы вы не зависели от российской экономики», – сказала Каллас.

Она сообщила, что ЕС выделил 15 млн евро на «поддержание мира и повышение устойчивости Армении» и готов предоставить армянам право безвизового въезда на свою территорию.

В ответном слове министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «новые вехи, которых мы достигаем в сотрудничестве с ЕС, порой превышают наши возможности формализовать их», и напомнил,  что армянский парламент в марте принял закон, запускающий процесс вступления Армении в ЕС.

Ранее  зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».

«И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал российский дипломат.

