Капитан ВСУ просит громадян относиться к коррупции с «антироссийским пониманием»

Вадим Москаленко.  
06.03.2025 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия якобы не дала украинцам времени построить жизнеспособное государство, поэтому к проблемам коррупции нужно относиться «с пониманием».

Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы не дала украинцам времени построить жизнеспособное государство, поэтому к проблемам коррупции нужно...

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«Фронт без тыла невозможен. И сейчас Россия пытается впихнуть за счет информационных компаний различные нарративы, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы разделить войско и гражданское общество.

Почему так происходит? Если мы сейчас совершим прыжок в историю, вы увидите, что Россия побеждала исключительно тогда, когда ей удавалось между собой поссорить украинцев. И сейчас это происходит.

Поэтому я призываю украинцев очень внимательно наблюдать за всем, что происходит у нас государстве, но информацию воспринимать с горячим сердцем. Это наш дух свободы, это национальная особенность. Но всегда с холодной головой, потому что иногда информация, которая подается, она не всегда соответствует действительности или вкладывается не в тот нарратив, который должен быть», – трепался Федоренко.

Он призвал украинцев толерантнее относиться к коррупции, потому что Украине якобы не хватило времени, чтобы наладить нормальную работу всех институтов власти.

«Вызовы, которые упали на нашу страну и на плечи украинской нации, они колоссальные. У нас есть глобальный кадровый голод на всех должностях, но это не из-за того, что мы плохие. Просто, не было возможности, не было времени, чтобы это приобрести институционально, постепенно.

Поэтому к тем проблемам, которые возникают по поводу коррупции, воруют, к этому надо относиться также с определенным пониманием. И в этих вопросах не может быть черного или белого. Здесь всегда будет серое.

Главное – это что мы воюем против некогда второй армии в мире, против очень сильного соперника, и нам удалось сохранить правоохранительную систему, какую-никакую», – подытожил укро-капитан.

Федоренко посоветовал недовольным украинцам надеяться, что когда-нибудь коррупционеров пересадят.

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