Капитан ВСУ просит громадян относиться к коррупции с «антироссийским пониманием»

Россия якобы не дала украинцам времени построить жизнеспособное государство, поэтому к проблемам коррупции нужно относиться «с пониманием».

Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фронт без тыла невозможен. И сейчас Россия пытается впихнуть за счет информационных компаний различные нарративы, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы разделить войско и гражданское общество.

Почему так происходит? Если мы сейчас совершим прыжок в историю, вы увидите, что Россия побеждала исключительно тогда, когда ей удавалось между собой поссорить украинцев. И сейчас это происходит.

Поэтому я призываю украинцев очень внимательно наблюдать за всем, что происходит у нас государстве, но информацию воспринимать с горячим сердцем. Это наш дух свободы, это национальная особенность. Но всегда с холодной головой, потому что иногда информация, которая подается, она не всегда соответствует действительности или вкладывается не в тот нарратив, который должен быть», – трепался Федоренко.