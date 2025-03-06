Капитан ВСУ просит громадян относиться к коррупции с «антироссийским пониманием»
Россия якобы не дала украинцам времени построить жизнеспособное государство, поэтому к проблемам коррупции нужно относиться «с пониманием».
Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Фронт без тыла невозможен. И сейчас Россия пытается впихнуть за счет информационных компаний различные нарративы, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы разделить войско и гражданское общество.
Почему так происходит? Если мы сейчас совершим прыжок в историю, вы увидите, что Россия побеждала исключительно тогда, когда ей удавалось между собой поссорить украинцев. И сейчас это происходит.
Поэтому я призываю украинцев очень внимательно наблюдать за всем, что происходит у нас государстве, но информацию воспринимать с горячим сердцем. Это наш дух свободы, это национальная особенность. Но всегда с холодной головой, потому что иногда информация, которая подается, она не всегда соответствует действительности или вкладывается не в тот нарратив, который должен быть», – трепался Федоренко.
Он призвал украинцев толерантнее относиться к коррупции, потому что Украине якобы не хватило времени, чтобы наладить нормальную работу всех институтов власти.
«Вызовы, которые упали на нашу страну и на плечи украинской нации, они колоссальные. У нас есть глобальный кадровый голод на всех должностях, но это не из-за того, что мы плохие. Просто, не было возможности, не было времени, чтобы это приобрести институционально, постепенно.
Поэтому к тем проблемам, которые возникают по поводу коррупции, воруют, к этому надо относиться также с определенным пониманием. И в этих вопросах не может быть черного или белого. Здесь всегда будет серое.
Главное – это что мы воюем против некогда второй армии в мире, против очень сильного соперника, и нам удалось сохранить правоохранительную систему, какую-никакую», – подытожил укро-капитан.
Федоренко посоветовал недовольным украинцам надеяться, что когда-нибудь коррупционеров пересадят.
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