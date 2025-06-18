«Как от Гитлера и бен Ладена» – в Европарламенте убеждают евреев «дистанцироваться» от Нетаньяху

Владимир Гладков.  
18.06.2025 18:47
  (Мск) , Москва
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геноцид, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия


Евреи должны дистанцироваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который совершает злодейства наравне с Гитлером, Муссолини и бен Ладеном.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявил итальянский политик Леолука Орландо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евреи должны дистанцироваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который совершает злодейства наравне с Гитлером,...

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«Более 54 тысяч человек погибли, многие из них дети. Тысячи палестинцев ежедневно умирают из-за блокады гуманитарной помощи. Госпожа Каллас, сколько ещё преступлений нужно совершить, сколько ещё палестинцев нужно убить, или оставить умирать? Нужно ли это вообще?», – возмутился Орландо.

«Европа должна взять на себя ответственность, и прежде чем вводить санкции и останавливать финансирование, обратиться к израильскому народу, который пострадал от ужасной трагедии шовинизма и фашизма.

Немцы, которых попросили дистанцироваться от Адольфа Гитлера, итальянцы – от Муссолини, другие – от Усамы бен Ладена. Мы просим вас дистанцироваться от Нетаньяху», – подытожил он.

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