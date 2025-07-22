«Как олень в свете фар»: Сын Байдена объяснил странное поведение отца

Михаил Рябов.  
22.07.2025 15:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Спустя год после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, после чего «сонный Джо» был снят с предвыборной гонки, его сын Хантер Байден объяснил странное поведение отца приёмом таблеток «Амбиен».

Этот препарат, якобы, был нужен для борьбы с бессонницей в условиях, когда престарелый глава государства осуществляет перелёты по миру.

Спустя год после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, после чего «сонный...

«Ему 81 год. Он устал. Ему давали снотворное, чтобы он мог уснуть. Он поднимается на сцену и выглядит, как олень в свете фар», – сказал Байден-младший, которому отец обеспечил прекращение уголовного преследования по ряду статей, помиловав незадолго до завершения своего президентского срока.

Хантер утверждает, что осознал вину, сославшись на пребывание в прошлом в наркотической зависимости, от которой якобы уже избавился, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Побочное действие «Амбиена» включает сонливость, головокружение, а также ощущение, что человек вот-вот может потерять сознание – в таких случаях принимающие препарат могут потерять ориентацию и упасть.

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