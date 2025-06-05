«Как бы нас всех не перевешали к концу года!» – депутат Рады

Потакая во всём Зеленскому, украинский парламент снова переживает кризис доверия, накручивая себе безумный антирейтинг среди населения.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший парламентский спикер, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что прошлой осенью минфин и премьер-министр с трибуны Рады признавались, что рассчитывали, что война летом 2024 года закончится, а теперь ситуация повторяется.

«Я к вам обращаюсь, действительно, вот без политики. Я просто хочу, чтобы этот зал снова стал парламентом, потому что это будет ответственность общая. Бить на улице будут всех, и не будут бить правительство, которое снова бежит на Западную [Украину], как это сделало в начале полномасштабного вторжения.

А вы дальше будете есть коричневую жижу, которая совершенно не напоминает шоколад, от людей. И будете получать объективно, потому что вы не показываете позицию парламента. Вот вам принесли какую–то ерунду – вы за нее голосуете, снова принесли – снова голосуете.

Мы сегодня дошли снова до того, что Верховная рада имеет самый низкий рейтинг доверия и безумный рейтинг антидоверия среди украинского общества. И на вас повесят все: на вас повесят плохие сделки, повесят плохие ратификации, повесят нехватку средств для армии на конец года, повесят просчеты на фронте. Повесят всё.

А потом мы можем прийти к тому, я сегодня перед началом заседания говорил с одним коллегой, и он вспоминал, как здесь летали гранаты, помните?», – вещал Разумков.