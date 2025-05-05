Как бы мы ни скулили, прежних поставок оружия из США не будет – Климкин

Анатолий Лапин.  
05.05.2025 13:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


США при администрации Дональда Трампа не будут поставлять на Украину оружие и технику, как это делало предыдущее руководство Штатов.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США при администрации Дональда Трампа не будут поставлять на Украину оружие и технику, как...

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«Как бы мы ни скулили и не говорили, что классно, конечно, было бы, чтобы американцы нам все поставляли и впредь бесплатно, но это не то, как воспринимает реальность фан-клуб Трампа. Фан-клуб Трампа говорит: «Нет, заграница нас не интересует. Украинцы, они может и симпатичные, они остановили Россию, остановили Путина, но помощь? Нет».

90% республиканцев, поддерживающих Трампа, не поддерживают никакой зарубежной помощи. Будь то Украина, или кто-то другой. Это просто история, которая на них не заходит», – заявил Климкин.

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