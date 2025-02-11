«Готовьтесь к тяжелейшим моральным потрясениям»: Украину поймали на продаже натовского оружия мексиканским наркокартелям

Максим Столяров.  
11.02.2025 19:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, США, Украина


Народ Украины ждут тяжелейшие моральные потрясения, когда вскроется, в каких преступлениях участвовало их руководство.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Народ Украины ждут тяжелейшие моральные потрясения, когда вскроется, в каких преступлениях участвовало их руководство....

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«Как нас видят? Только что интересный американский журналист Такер Карлсон сказал, что Украина перепродает 50% американского оружия мексиканским наркокартелям, орудующим на границе США. И это не мои догадки, а это факт.

А еще и в Африку перепродавалось это оружие. Оно даже россиянам перепродавалось, как утверждают круги, близкие к тому же Такеру. Как вы понимаете, думаете, Такер просто так ляпнул? Или, наверное, что-то знает?

Ваш покорный слуга, ссылаясь на злых таксистов, что будут расследования, и мало никому не покажется. Друзья мои, это только начало. Украинцев ожидают тяжелейшие потрясения, когда они узнают, что их излюбленные герои, с хорошими политическими рейтингами, оказались самыми мерзкими, смешными и примитивными преступниками», – сказал Арестович.

«Причем такими настолько тупыми, что схема максимально примитивная – торговали и своим, и чужим оружием. И прямо сейчас, когда мы разговариваем, торгуют. И сигаретные цехи устраивали, и наемные убийства заказывали внутри Украины, и метадоном занимались, и так далее.

Скоро нас ждёт, цитирую: «Совершите вы столько открытий, иногда не желая того». Народ, готовьтесь к тяжелейшим моральным потрясениям от того, чем была эта война, сколько на вашей крови, костях и несчастьях заработали все эти элитки… и какими тупыми, примитивными, преступными они оказались.

Они украли миллиарды, но это поведение шестерок. Это даже не преступники, которые имеют силу, волю, ум, харизму что-то там организовать», – добавил он.

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