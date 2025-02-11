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Народ Украины ждут тяжелейшие моральные потрясения, когда вскроется, в каких преступлениях участвовало их руководство.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как нас видят? Только что интересный американский журналист Такер Карлсон сказал, что Украина перепродает 50% американского оружия мексиканским наркокартелям, орудующим на границе США. И это не мои догадки, а это факт. А еще и в Африку перепродавалось это оружие. Оно даже россиянам перепродавалось, как утверждают круги, близкие к тому же Такеру. Как вы понимаете, думаете, Такер просто так ляпнул? Или, наверное, что-то знает? Ваш покорный слуга, ссылаясь на злых таксистов, что будут расследования, и мало никому не покажется. Друзья мои, это только начало. Украинцев ожидают тяжелейшие потрясения, когда они узнают, что их излюбленные герои, с хорошими политическими рейтингами, оказались самыми мерзкими, смешными и примитивными преступниками», – сказал Арестович.