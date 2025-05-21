Германия пустила в ход масштабный рекрутинг на войну против России

Максим Столяров.  
21.05.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


В Германии и ряде других европейских стран началась активная кампания по рекрутингу населения на войну с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Германии и ряде других европейских стран началась активная кампания по рекрутингу населения на...

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«Украина и этот вагончик наркоманов, которые советуют Зеленского, они все-таки расценивали этот переговорный процесс как возможность приостановить боевые действия для того, чтобы накопить силы, осмыслить, что вообще дальше делать с украинским проектом.

Потому что украинский проект в том виде, в котором он есть на сегодняшний день, он не удовлетворяет запросам тех же европейцев с точки зрения попытки нанести какое-либо поражение России.

Поэтому нужно было придумать какой-то новый формат, ну и решить абсолютно практические вопросы, то есть – где брать деньги и где брать людей, каким образом усилить мобилизацию, как выдворить с европейских стран граждан Украины, причем массово, чтобы они шли воевать», – сказал Кнырик.

Более того, он подчеркнул, что и в самой Европе начинается рекрутинг наёмников для войны с Россией.

«Я с определенным ужасом смотрел ряд мейнстримовских немецких телеканалов, но чтобы вы понимали, там раз в полчаса крутится вполне с четким посылом реклама о том, как здорово, как круто, как прибыльно и как привлекательно пойти повоевать на Украине в качестве добровольца.

И не только в Германии, я думаю, что в большинстве вот этих европейских стран активным образом сейчас разворачивают полноценную систему вербовки и рекрутинга для того, чтобы восполнять потери в живой силе.

Если бы им удалось продавить эту историю про 30-дневное перемирие, они бы максимально использовали его для того, чтобы переформатировать украинский проект и увеличить его эффективность с точки зрения продолжения боевых действий», – добавил эксперт.

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