Германия пустила в ход масштабный рекрутинг на войну против России
В Германии и ряде других европейских стран началась активная кампания по рекрутингу населения на войну с Россией.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина и этот вагончик наркоманов, которые советуют Зеленского, они все-таки расценивали этот переговорный процесс как возможность приостановить боевые действия для того, чтобы накопить силы, осмыслить, что вообще дальше делать с украинским проектом.
Потому что украинский проект в том виде, в котором он есть на сегодняшний день, он не удовлетворяет запросам тех же европейцев с точки зрения попытки нанести какое-либо поражение России.
Поэтому нужно было придумать какой-то новый формат, ну и решить абсолютно практические вопросы, то есть – где брать деньги и где брать людей, каким образом усилить мобилизацию, как выдворить с европейских стран граждан Украины, причем массово, чтобы они шли воевать», – сказал Кнырик.
Более того, он подчеркнул, что и в самой Европе начинается рекрутинг наёмников для войны с Россией.
«Я с определенным ужасом смотрел ряд мейнстримовских немецких телеканалов, но чтобы вы понимали, там раз в полчаса крутится вполне с четким посылом реклама о том, как здорово, как круто, как прибыльно и как привлекательно пойти повоевать на Украине в качестве добровольца.
И не только в Германии, я думаю, что в большинстве вот этих европейских стран активным образом сейчас разворачивают полноценную систему вербовки и рекрутинга для того, чтобы восполнять потери в живой силе.
Если бы им удалось продавить эту историю про 30-дневное перемирие, они бы максимально использовали его для того, чтобы переформатировать украинский проект и увеличить его эффективность с точки зрения продолжения боевых действий», – добавил эксперт.
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