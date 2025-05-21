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В Германии и ряде других европейских стран началась активная кампания по рекрутингу населения на войну с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина и этот вагончик наркоманов, которые советуют Зеленского, они все-таки расценивали этот переговорный процесс как возможность приостановить боевые действия для того, чтобы накопить силы, осмыслить, что вообще дальше делать с украинским проектом. Потому что украинский проект в том виде, в котором он есть на сегодняшний день, он не удовлетворяет запросам тех же европейцев с точки зрения попытки нанести какое-либо поражение России. Поэтому нужно было придумать какой-то новый формат, ну и решить абсолютно практические вопросы, то есть – где брать деньги и где брать людей, каким образом усилить мобилизацию, как выдворить с европейских стран граждан Украины, причем массово, чтобы они шли воевать», – сказал Кнырик.

Более того, он подчеркнул, что и в самой Европе начинается рекрутинг наёмников для войны с Россией.