Где такие же дроны, как у россиян, я вас спрашиваю! – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
22.05.2025 19:42
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина, которая ранее имела перевес перед Россией по дронам, сейчас уже находится в отстающих. ВСУ не хватает дронов на оптоволокне, которые повсеместно применяют ВС РФ, а также средств защиты и обнаружения российских беспилотников.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, которая ранее имела перевес перед Россией по дронам, сейчас уже находится в отстающих....

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«Вы абсолютно точно заметили, мы, казалось бы, будучи на передовых позициях в дроновых системах, сейчас постепенно начинаем отставать. Где наши дроны в огромных количествах на оптоволокне? Те, которые сейчас противник активно использует.

Где наши силы, средства и ресурсы для защиты нашего транспорта, которые движутся по основным магистралям в 50-ти километровой от линии боевого столкновения?!

Сами защитные сетки, где в достаточном количестве детекторы обнаружения вражеских дронов?», – вопрошал он.

«В принципе, относительно недорогая вещь, прибор, который мог бы сохранить многие-многие жизни, а также нашу технику автомобильную, бронетехнику, иную технику, которая используется на поле боя…», – перечислял Селезнев.

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