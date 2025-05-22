Где такие же дроны, как у россиян, я вас спрашиваю! – экс-спикер Генштаба ВСУ

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Украина, которая ранее имела перевес перед Россией по дронам, сейчас уже находится в отстающих. ВСУ не хватает дронов на оптоволокне, которые повсеместно применяют ВС РФ, а также средств защиты и обнаружения российских беспилотников.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы абсолютно точно заметили, мы, казалось бы, будучи на передовых позициях в дроновых системах, сейчас постепенно начинаем отставать. Где наши дроны в огромных количествах на оптоволокне? Те, которые сейчас противник активно использует. Где наши силы, средства и ресурсы для защиты нашего транспорта, которые движутся по основным магистралям в 50-ти километровой от линии боевого столкновения?! Сами защитные сетки, где в достаточном количестве детекторы обнаружения вражеских дронов?», – вопрошал он.