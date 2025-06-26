Не успели отгреметь антиправительственные студенческие митинги в столице Сербии – Белграде, как страна оказалась перед новой угрозой. На этот раз, острое недовольство политикой страны высказал её главный, возможно и единственный, настоящий союзник – Россия.

Как стало известно, служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации, в который уже раз, в своем пресс-релизе от 23 июня подняла вопрос о недопустимости отправок сербского оружия и боеприпасов на украинскую территорию через третьи страны. По информации СВР, в торговле «из под полы» участвуют крупнейшие сербские компании, а их вклад в вооружение ВСУ исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц и миллионом патронов для стрелкового оружия».

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Сербский президент Александр Вучич обязался взять ситуацию под свой контроль и приостановить экспорт боеприпасов. Однако он столкнулся с мощным давлением со стороны производителей вооружений, на чьих предприятиях работает более 24 тысяч человек. Они угрожают вывести людей на улицы с акциями протеста.

Таким образом, самая пророссийская страна Европы оказалась в патовой ситуации…

Любимую поговорку многих жителей Сербии, вынесенную в заголовок статьи, нам озвучил Владимир Маёров – русский серб, как он себя называет. Еще в далеком 1993 году он отправился с оружием в руках сражаться в составе регулярных войск Республики Сербской. И с тех пор, простой русский парень, вот уже больше тридцати лет живет в Сербии.

Что думают о проблемах страны сами сербы, рассказал наш гость – Владимир Маёров.

ВМ – Для абсолютного большинства сербов – Россия, это главная надежда и опора. Так было, и так есть сейчас. Что касается поставок оружия на Украину, лично я вижу тут некую хитрую провокацию со стороны украинских властей и их кураторов на Западе. Возможно, речь идет о подкупе отдельных наших коммерсантов, или же задействованы ещё более хитрые схемы. Но, сербский народ никогда не пойдет против России!

Я хорошо знаю окружение президента Вучича еще с 1997 года, когда я обеспечивал безопасность единственной на то время оппозиционной газеты в Сербии – «Борба». Эти люди строили современную Сербию у меня на глазах, и я абсолютно уверен – они не могли иметь злого умысла по отношению к русским братьям. Скорее всего, это часть сценария «цветной революции», затеянной Западом в нашей стране.

Студенческие протесты определенно выдыхаются, и очень плотно контролируются властями. Скажу больше, палаточные городки студентов охраняет (!) наша полиция, не дай Бог кто обидит детишек! Опробованный в других странах, в той же Украине, вариант переворота – не прошел. Западные кукловоды ищут новые варианты порабощения Сербии, перетаскивания её в «западный политический вектор».

ПН – Тенденции активного сближения с Россией сейчас прорисовываются не только в Сербии. Во всяком случае, свое негативное отношение к поддержке Украины высказывают и лидеры Венгрии и Словакии…

ВМ – Вы правы. Однако за действиями и словами Орбана и Фицо очень явно проглядывает жгучее желание урвать свой «кусок украинского пирога» после окончательной победы русского оружия. У сербов совсем иная мотивация. Для нас Россия – не просто дружественная страна. Сила России – наш залог выживания, как народа!

ПН – есть ли угроза правительственного переворота в Сербии, как это случилось на Украине в 2014 году?

ВМ – Уверен, что нет. Пресловутый Сорос теперь не у дел, но схемы его продолжают работать. Аналогия с Украиной – вполне уместна. Но есть существенная разница между Вучичем и Януковичем. Последний, просто-напросто трус. В этом все дело.

ПН – Какой совет вы могли бы дать своему президенту от лица сербского народа?

ВМ – Нашему руководству нужно выстоять в этой ситуации, не потеряв своих ориентиров, главный из которых – дружба с Великой Россией! Стабильность и выдержка. Сербский народ всегда поддержит президента и его принципиальную ориентацию на Восток, на братскую Россию.