«Где русский «Рубикон», нашим не завидую» – комполка БПЛА ВСУ

Вадим Москаленко.  
25.07.2025 15:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Надо быть идиотом, чтобы, потеряв 30 процентов территории, упрямо продолжать недооценивать ВС РФ и называть российскую армию «чмобиками».

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил комполка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Надо быть идиотом, чтобы, потеряв 30 процентов территории, упрямо продолжать недооценивать ВС РФ и...

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«Наверное, во всём перегоняет [противник], как бы это ни прискорбно звучало. У них есть люди. Деньги есть у всех, и у нас, у них есть люди, всё остальное фигня. А у нас нет. А в линии дронов это основной приоритет – уничтожение личного состава.

Чмобики? Серьёзно? Та пи..дец! Если он чмобик, как он забрал 30% Украины, чмобик забрал? Значит, мы тогда хуже чмобиков? Учились? Какая разница, он же чмобик! Я не знаю, кто так говорил, эти люди далеки от реальности. Вон, смотрите, чмобики – а теперь как газуют пацаны, забирают и забирают. Кто говорил – допи..лись. Всегда надо уважать врага своего», – возмущается офицер.

Ведущий спросил Вереса, как он оценивает работу российского подразделения БПЛА «Рубикон».

«Топ. Скажем так, там, где они работают, я не завидую нашим подразделениям. Что у них есть? Всё то же самое. Я просто не завидую нашим подразделениям. Они лучшие. Откуда я знаю, нас..ть, как его готовят, у него есть результативность. Наверное, хорошо готовят. Топовые ребята, лишь бы не масштабировались»,  – ответил ВСУшник.

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