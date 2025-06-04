ФСБ раскрыты две предательницы из Крыма – шпионили на бандеровцев

Виктор Орлов.  
04.06.2025 12:26
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 807
 
Госизмена, Дзен, Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы


В Крыму задержаны две женщины, передававшие украинской разведке данные о военных объектах, сообщили «ПолитНавигатору» в ФСБ.

В Крыму задержаны две женщины, передававшие украинской разведке данные о военных объектах, сообщили «ПолитНавигатору»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Жительница Нижнегорского района Республики Крым, 1987 года рождения, инициативно написала администратору украинского телеграм-канала, созданного и координируемого ГУР разведки Минобороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.

Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей… Информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения ВСУ.

Также установлено, что жительница Севастополя, 1986 года рождения, посредством мессенджера «Телеграм» была привлечена СБУ к конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора она осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота РФ», – говорится в сообщении.

Женщины задержаны и дали признательные показания. Одна из них сообщила, что также осуществила поджог трансформаторной будки.

В отношении дамочек возбуждены уголовные дела по признакам преступления по статье государственная измена в форме шпионажа. Женщины заключены под стражу. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить