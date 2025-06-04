ФСБ раскрыты две предательницы из Крыма – шпионили на бандеровцев

В Крыму задержаны две женщины, передававшие украинской разведке данные о военных объектах, сообщили «ПолитНавигатору» в ФСБ.

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«Жительница Нижнегорского района Республики Крым, 1987 года рождения, инициативно написала администратору украинского телеграм-канала, созданного и координируемого ГУР разведки Минобороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.

Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей… Информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения ВСУ.

Также установлено, что жительница Севастополя, 1986 года рождения, посредством мессенджера «Телеграм» была привлечена СБУ к конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора она осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота РФ», – говорится в сообщении.