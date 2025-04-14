«Фамилии этих людей мы знаем»: у ЧФ РФ не осталось кораблей 1 ранга после гибели «Москвы» – офицер флота

Катя Добрина.  
14.04.2025 20:46
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С гибелью крейсера «Москва» Черноморский флот лишился кораблей 1 ранга, и нужно дать публичную оценку тем, кто отправлял суда на раздел.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, комментируя совещание у президента РФ по модернизации флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С гибелью крейсера «Москва» Черноморский флот лишился кораблей 1 ранга, и нужно дать публичную...

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«В советское время у нас был сбалансированный флот, хоть и многого не хватало. Сейчас флот в корабельном плане полностью разбалансирован. Мы не строим 8-тысячники – это основная платформа для конца XX – начала XI века, способная нести ударные комплексы вооружения и выступать в составе корабельных ударных групп. Крайний 8-тысячник был построен как раз 35 лет назад. Остальные корабли более мелкого тоннажа», – отметил он.

Эксперт указал, что для постройки судов, помимо средств, нужны квалифицированные кадры. Тогда как, например, на «Севморзаводе» из 18 тысяч специалистов осталось не более 500, а за год-два года кораблестроителя и судоремонтника не вырастишь. А строить предстоит много.

«Грустным примером здесь является сегодняшнее трехлетие гибели флагмана Черноморского флота, гвардейского крейсера «Москва». С гибелью «Москвы» на Чёрном море не осталось боевых кораблей 1 ранга. Когда я был лейтенантом, у нас только крейсеров было около десятка. Уникальный корабль комплексного снабжения «Березина», который обошёл своё время, был списан, и фамилии этих людей мы знаем. Но надо дать публичную оценку тем, кто это всё угробил и уничтожил.

Та же судьба у уникального корабля, которому в мире не было аналогов – спасательное судно «Эльбрус». Это корабли 1 ранга, которые могли решать любые задачи. Надеемся, что года через четыре-пять мы увидим новые корабли. Строительство флота – это дело долгое, даже по современным параметрам», – заключил Горбачёв.

Флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года после ракетного удара. По данным Минобороны РФ, погиб один человек и ещё 27 пропали без вести.

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