Без помощи США и некоторых союзников, страны ЕС не смогут обеспечить Украину даже снарядами.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа не сможет заменить США в плане помощи. Недавно был саммит ЕС, там на достаточно высоком уровне, где Кая Каллас, требовало выделить 40 миллиардов Украине на военную поддержку. Речь шла даже не столько про 40 миллиардов в Украине, сколько 40 миллиардов на внутреннее перевооружение Европы, то есть самим себе по большому счету, а нам уже поставки продукции. Но рабочие места и экономику они разогревали бы свою. В результате они на это не согласились. Они не пошли на это, сказали – нет. Тогда она уменьшила свои требования или предложения, и сказала, давайте 5 миллиардов, и вот эта дежурная тема – «2 миллиона снарядов». Ну вот красиво звучит. Помните, чешские… там было, в результате непонятно что, но Чехия поднялась нормально. В результате цена была в 2,5 или в 3 раза дороже, чем заявленная. Потом завод сгорел, вместе с бухгалтерией», – сказал политолог.