Сколько бы денег Европа не выделила на продолжение войны и поддержание штанов Украины, она не сможет воевать против России эффективно без американского оружия.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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