Евро и фунты не помогут Украине победить Россию без США – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Сколько бы денег Европа не выделила на продолжение войны и поддержание штанов Украины, она не сможет воевать против России эффективно без американского оружия.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сколько бы денег Европа не выделила на продолжение войны и поддержание штанов Украины, она...

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«Если вы не согласны с этой политикой, есть ли у вас ресурсы, чтобы противостать? У Украины, у британцев и у европейцев? Дело в том, что оружие для продолжения войны есть только у Соединенных Штатов. Сколько бы ни дали фунтов, а их еще надо дать, сколько бы ни дали евро, а их еще надо дать – заметьте, Макрон и европейцы против передачи нам замороженных активов…

Это вопросы, очень большие вопросы. Что же там за поддержка, и как они реально хотят противостоять коварному Путину? Но даже если бы они дали нам все деньги, все фунты мира и все евро мира, ими нельзя зарядить ПВО и нельзя зарядить пушки», – заявил Арестович.

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