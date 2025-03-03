Евро и фунты не помогут Украине победить Россию без США – Арестович
Сколько бы денег Европа не выделила на продолжение войны и поддержание штанов Украины, она не сможет воевать против России эффективно без американского оружия.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если вы не согласны с этой политикой, есть ли у вас ресурсы, чтобы противостать? У Украины, у британцев и у европейцев? Дело в том, что оружие для продолжения войны есть только у Соединенных Штатов. Сколько бы ни дали фунтов, а их еще надо дать, сколько бы ни дали евро, а их еще надо дать – заметьте, Макрон и европейцы против передачи нам замороженных активов…
Это вопросы, очень большие вопросы. Что же там за поддержка, и как они реально хотят противостоять коварному Путину? Но даже если бы они дали нам все деньги, все фунты мира и все евро мира, ими нельзя зарядить ПВО и нельзя зарядить пушки», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: