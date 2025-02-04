«Если русские нас развернут против НАТО – Европе капец» – майор ВСУ
Европейские армии настолько не готовы воевать, что русским можно было идти на Прибалтику, чтобы через Европу спокойно заходить Украине в тыл со стороны Львова.
Об этом на канале «Lviv media» заявил майор ВСУ Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая спросила о вероятности потери Киева и Львова в 2026 году, в случае отсутствия поддержки со стороны Запада.
«Если б так случилось, что нас продавили, НАТО должно понимать, что им капец. Если нас развернут в их сторону, а нас, ни мало ни много, миллион человек, как раз до [неразборчиво] зайдётся на одном дыхании. Страны Европы не готовы к войне с РФ. Был бы Путин мудрый, он бы пошёл через верх, через Балтию, через Европу и вернулся на Украину, заходя со стороны Львова.
Их армия чрезвычайно прогрессировала за это время, потому что учим их мы. Европа смотрит на всё это с телевизора, пробует перебирать какие-то прогрессивные шаги, решения, но она всё равно отстаёт. Потому что одно – это быть наблюдателем, а совсем другое – быть участником», – рассуждал Гнатуш.
«Европа не готова воевать с РФ. Если бы они увидели войска на самокатах, они бы сошли с ума. Им в голову не могло прийти, что возможно такое применение этих гражданских средств. Напомню, как на поле боя появились гражданские дроны БПЛА, так называемые свадебные мавики. Никто точно так же не ожидал, что их будут использовать именно так», – добавил ВСУшник.
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