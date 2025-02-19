Если не пойти на уступки России, линия фронта быстро продвинется к западу – офицер ВС США

Западу нужно принять сложившуюся реальность и выполнить требования России, иначе она выйдет из переговоров и продолжит наступление. Линия фронта при этом будет двигаться исключительно на запад, а под контролем Украины будет оставаться все меньше территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если войска должны быть западными, то есть в основном войсками НАТО, то это вообще не вариант. Они даже не будут рассматривать его, так что у них не будет никакого соглашения, если мы будем настаивать на этом. И если мы будем надеяться на это и говорить, что нет, мы будем продолжать это обсуждать, то Россия скажет: «Ладно, можете продолжать это обсуждать, но это не обсуждается на моем столе. И мы будем продолжать делать то, что делаем, то есть сражаться на передовой. Мы будем продолжать двигаться на запад. Чем дольше вы будете ждать соглашения, тем дальше будет продвигаться линия фронта». Просто посмотрите на любую карту прямо сейчас, зайдите на сайт Института изучения войны. Хоть у них и ужасный анализ, но карты у них отличные, и вы увидите, где сейчас проходит линия фронта. Так что посмотрите, где она сейчас, особенно если вы посмотрите на это в будущем, обратите внимание, где будет проходить линия фронта. Потому что мы могли бы прийти к соглашению прямо сейчас, просто сказав: «Хорошо, мы принимаем реальность, мы собираемся как можно скорее решить этот вопрос. Мы собираемся согласиться на минимальные условия России, с которыми мы можем жить, о которых они говорят, о которых Путин заявил 14 июня», – призвал он.