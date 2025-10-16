«Если бы только в Польше! Это естественный процесс» – офицер о нападениях на украинских беженцев

Максим Столяров.  
16.10.2025 21:32
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 322
 
Конфликт, Кризис, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Европа начинает уставать от украинских беженцев, и острее всего пока это проявляется в таких странах, как Польша, где и без того высока националистическая антипатия к украинцам.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал жалобы украинской беженки на то, что в Польше стало опасно демонстрировать, что ты из Украины

«Это естественный процесс традиционного, исторического, чуть ли не на генном уровне отношения поляков к украинцам. Схизматы, там, и прочие дела. Гоголь «Тарас Бульба» – там же всё чётко показано. Украинские свиньи зашли в костёл, грубо говоря.

Когда это было выгодно той же Польше, не полякам (хотя, части поляков, наверное, тоже), они это всё использовали, финансировали, организационно помогали, но ситуация изменилась.

А с учётом того, что бытовой национализм «гоноровых» поляков очень высок, это всё где-то придавливалось, а сейчас начинает проявлять себя», – сказал Горбачёв.

Однако, по его мнению, «хороши» и украинцы.

«Плюс, потребительское отношение самих «беженцев». Ну, год, два, три. Ну, кто же вас будет терпеть, обеспечивать, финансировать, мириться – и при этом в ущерб себе? Особенно в нынешних сложных экономических отношениях для Европы и для той же Польши.

Поэтому, повторюсь, это естественный процесс. И не только в Польше это проявляется и будет проявляться», – подчеркнул отставной капитан.

