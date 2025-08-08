Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский, по сравнению с пафосной риторикой прошлых лет, сейчас, когда дело идёт до мирного соглашения, представляет собой жалкое зрелище.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Риторика Владимира Александровича изменилась на 180 градусов. Страна, которая ещё в 2023-м, ещё даже в 2024-м – говорила о границах 1991 года, пыталась совершить курскую операцию, и действительно была субъектом, пыталась доказать нашим европейским партнёрам, что мы надёжный страж европейских границ, именно сейчас, в августе 2025 года, находится в ситуации, когда мы готовы на «достойный мир». То есть мы готовы на прекращение огня, и мы не возвращаемся ни к вопросам границ, ни тех же репараций. Что случилось со страной, что случилось с президентом, с обществом, что мы этот вопрос сейчас выносим на обсуждение?», – сокрушался Харебин.