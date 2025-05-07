ЕС не удается избавиться от российского газа
Суммарные поставки российского газа в ЕС в прошлом году составили 53-54 млрд кубометров: 31 млрд – по трубопроводам. и 22 млрд – в виде СПГ). Россия стала вторым по объемам поставщиком после Норвегии.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То есть несмотря на весь этот героизм, без российских энергоносителей не получается жить. Ни без газа, ни без нефти. Можно взять цифры европейских расчетов. Европейцы сами зафиксировали, что в прошлом году Европа купила у России энергоносителей на 26 млрд долларов. Наши оценки еще выше, потому что многие нефтепродукты, которые производятся из российской нефти и попадают на европейский рынок, они не учитывают», – сказал Симонов.
Он уточнил, что значительная часть российской нефти попадает на европейский рынок в виде продуктов из Индии. При этом парниковый след от этих перевозок превышает годовой объем выбросов Германии и Франции вместе взятых.
«Замещали-замещали, заместить не смогли. Но при этом целились в Россию, а попали в газ. Потому что в целом потребление газа в Европе просело примерно на 20% по сравнению со средними уровнями до 2022 года. Несмотря на то, что часть российского газа заместили СПГ, но полностью найти замену не смогли. В 2021 году мы поставили в трубопроводном виде 150 млрд, в прошлом году – 31 млрд. 120 млрд мы потеряли, и Европа потеряла», – сказал Симонов.
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