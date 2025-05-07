ЕС не удается избавиться от российского газа

Суммарные поставки российского газа в ЕС в прошлом году составили 53-54 млрд кубометров: 31 млрд – по трубопроводам. и 22 млрд – в виде СПГ). Россия стала вторым по объемам поставщиком после Норвегии.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть несмотря на весь этот героизм, без российских энергоносителей не получается жить. Ни без газа, ни без нефти. Можно взять цифры европейских расчетов. Европейцы сами зафиксировали, что в прошлом году Европа купила у России энергоносителей на 26 млрд долларов. Наши оценки еще выше, потому что многие нефтепродукты, которые производятся из российской нефти и попадают на европейский рынок, они не учитывают», – сказал Симонов.

Он уточнил, что значительная часть российской нефти попадает на европейский рынок в виде продуктов из Индии. При этом парниковый след от этих перевозок превышает годовой объем выбросов Германии и Франции вместе взятых.