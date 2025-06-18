«ЕС бессилен» – Кая Каллас оправдывалась в Европарламенте за геноцид палестинцев

Владимир Гладков.  
18.06.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, геноцид, Дзен, ЕС, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал


Во время заседания Европарламента, в ходе дебатов о ситуации на Ближнем Востоке, многие депутаты осудили действия Израиля против населения Сектора Газа.

Одним из таких был французский политик Мунир Сатури, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время заседания Европарламента, в ходе дебатов о ситуации на Ближнем Востоке, многие депутаты...

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«Итак, госпожа Каллас, что нужно пересмотреть в области прав человека? Принудительное перемещение людей, массовые убийства мирных жителей, детей и женщин, убийства гуманитарного персонала. Журналисты стали мишенью. Была разрушена инфраструктура, перекрыт доступ к воде.

И вы, госпожа Каллас, и комиссия должны это знать, потому что у вас есть секретный отчёт о нарушениях в Израиле. Так почему же мы до сих пор пересматриваем соглашение об ассоциации? Без Европы у Израиля не было бы ни финансовых, ни военных средств. Госпожа Каллас, вы несёте ответственность за геноцид!», – сказал Сатури.

Его поддержали многие коллеги. Представитель Швеции в Европарламенте и уроженка Ирака Абир Аль-Сахлани напомнила, что сотни тысяч людей по всей Европе устраивают демонстрации.

«В Стокгольме, Гааге, Брюсселе сотни тысяч людей вышли на улицы, требуя прекращения огня и войны в Газе. Они показали больше лидерских качеств, чем многие европейские лидеры», – сказала шведский депутат и также призвала принять меры против Израиля.

В итоге, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас пришлось оправдываться, но принимать какие-то конкретные меры она отказалась, сославшись на бессилие организации.

«Если мы не подпишем соглашение [об ассоциации с Израилем], это остановит убийства? Вы знаете ответ на этот вопрос. Не остановит, но закроет каналы для переговоров с Израилем и гуманитарной помощи людям.

Конечно, я могу предложить меры, но они не пройдут в Совете. Я пытаюсь делать свою работу, но у нас принимает решение не один человек, мы не такая организация. Нас 27 человек», – подытожила она.

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