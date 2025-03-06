«Это впечатляет»: Трамп обнулил риторику Байдена об агрессивной России – экс-советник Пентагона

Максим Столяров.  
06.03.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Администрация Трампа могла бы гораздо быстрее прийти к нынешнему этапу завершения конфликта на Украине, однако то, как новый американский президент выступил против нарративов Байдена о «российской агрессии», достойно уважения.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил экс-советник Пентагона Дэвид Пайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Трампа могла бы гораздо быстрее прийти к нынешнему этапу завершения конфликта на Украине,...

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«С точки зрения того, что сделала администрация Трампа на Украине, я думаю, что это, за исключением скорости, с которой они это делают, это настоящий мастер-класс по завершению конфликтов.

Знаете, всё идёт не так быстро, как мне хотелось бы. Мы обсуждали мой план по прекращению войны за несколько дней или недель, это можно было бы осуществить. Я думаю, русские согласились бы, и мы могли бы заставить украинцев согласиться, отключив им доступ к «Старлинку», – сказал он.

«Но я был очень впечатлён тем, как президент Трамп был готов пойти против дезинформации режима Байдена, что, мол, Россия была агрессором, а мы ничего плохого не сделали, и украинцы тоже ничего плохого не сделали.

Дело в том, что эту войну можно было легко предотвратить, если бы США письменно гарантировали, что НАТО никогда не будет расширяться на Украину», – сказал Пайн.

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