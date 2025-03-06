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Администрация Трампа могла бы гораздо быстрее прийти к нынешнему этапу завершения конфликта на Украине, однако то, как новый американский президент выступил против нарративов Байдена о «российской агрессии», достойно уважения.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил экс-советник Пентагона Дэвид Пайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения того, что сделала администрация Трампа на Украине, я думаю, что это, за исключением скорости, с которой они это делают, это настоящий мастер-класс по завершению конфликтов. Знаете, всё идёт не так быстро, как мне хотелось бы. Мы обсуждали мой план по прекращению войны за несколько дней или недель, это можно было бы осуществить. Я думаю, русские согласились бы, и мы могли бы заставить украинцев согласиться, отключив им доступ к «Старлинку», – сказал он.