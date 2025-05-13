Это не уступка, это дзюдо – Чадаев о предложении Путина вернуться к «Стамбулу»

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Президент Путин инициативой вернуть «стамбульский формат» переговоров перебил в информационной повестке 30-дневное перемирие, на чем настаивали Запад и Украина.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выглядит это так: Трамп дал предвыборное обещание, заложником которого он является, остановить конфликт на Украине. А дальше, соответственно, обе стороны, на которых американцы давят, пытаются показать американцам и миру, что они-то за перемирие, а противник на это не способен. Отсюда эти бесконечные реверансы – наши два односторонних перемирия, их инициатива коллективного звонка Трампу и 30-дневное перемирие», – отметил он.

По мнению эксперта, Путин изящно обыграл оппонентов «дзюдоистским броском». Они потребовали 30-дневного перемирия, а он в качестве встречной инициативы выдвинул возвращение в «стамбульский» формат.

«И заметьте, сейчас все обсуждают Стамбул, включая Трампа, Эрдогана и даже киевский режим, и никто не обсуждает 30 дней. По инерции на перемирии всё ещё настаивают Зеленский и Макрон. Но в информационной повестке это сразу отошло на второй план. И здесь самый важный урок – как работает медиаполитика, в которой ключевым становится перехват и удержание внимания. Вопрос даже не в том, кто какую позицию занимает по тому или иному вопросу, а какой именно вопрос, какая тема, какой топик сейчас находится в центре обсуждения. И каждый входит со своим и пытается сделать так, чтобы обсуждали его топик и не обсуждали топик оппонентов», – указал Чадаев.

Он добавил, что соглашением по редкоземельным металлам Зеленский тоже пытался перехватить инициативу у России, но в итоге стал жертвой своей идеи.