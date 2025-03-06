«Это хоть какая-то реакция»: штрафы для иноагентов вырастут более, чем в 10 раз
Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс руб за несоблюдение иноагентами требований Минюста. Ранее он составлял 4 тыс руб.
Граждан будут штрафовать на сумму 30-50 тысяч рублей, должностных лиц — 100-300 тысяч рублей, юридических — от 300-500 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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За распространение организацией материалов с указанием на иноагентский статус, сделанным не по форме, введут взыскание в сумме от 30 до 50 тысяч рублей.
«Пользуясь безнаказанностью, иноагенты зачастую приписывают или заменяют положенную маркировку разными лозунгами, превращая ее практически в инструмент антироссийской пропаганды», — пояснил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.
Взыскание штрафов осложняется тем, что 40% иноагентов находятся за пределами России. Они будут привлекаться к ответственности заочно.
«Это хоть какая-то реакция на то, что они игнорируют решения о штрафах. Почему они так торжествуют? Потому что они никакой ответственности не несут: ни административной, ни уголовной. Я очень надеюсь, что следующее решение вы примете о заочном привлечении к уголовной ответственности. Чтоб они понимали всю ответственность», – сказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
По его словам, за два года на иноеагентов было составлено 463 протокола на 22 млн руб.
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