«Это их просто бесило»: Российский дипломат рассказал, почему провалился проект Европы «от Лиссабона до Владивостока»

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До 2014 года Россия серьёзно вела переговоры о создании «единой Европы» – от Лиссабона до Владивостока, однако Брюссель навязывал Москве роль вассала.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не состоялось во многом потому, что Россия не подчинилась. Все эти схемы, которые они нам предлагали, – они исходили, что Россия должна вести себя так, будто собирается вступать в ЕС. Но мы этого не собирались делать. А они не были готовы к равноправному сотрудничеству», – сказал Грушко.

Он привел в пример идею безвизового режима.