«Это их просто бесило»: Российский дипломат рассказал, почему провалился проект Европы «от Лиссабона до Владивостока»

Михаил Рябов.  
22.04.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия


До 2014 года Россия серьёзно вела переговоры о создании «единой Европы» – от Лиссабона до Владивостока, однако Брюссель навязывал Москве роль вассала.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До 2014 года Россия серьёзно вела переговоры о создании «единой Европы» – от Лиссабона...

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«Это не состоялось во многом потому, что Россия не подчинилась. Все эти схемы, которые они нам предлагали, – они исходили, что Россия должна вести себя так, будто собирается вступать в ЕС. Но мы этого не собирались делать. А они не были готовы к равноправному сотрудничеству», – сказал Грушко.

Он привел в пример идею безвизового режима.

«Мы, в отличие от всех других, сказали: безвизовый режим может быть введен только на взаимной основе. Никаких односторонних шагов не будет… Они не могли согласиться, это их просто бесило, что Россия настаивает на равноправии», – сказал дипломат.

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